مذكرة تفاهم لتعزيز تبني تقنيات وأساليب حديثة في قطاع النقل

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ووقعت المذكرة بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات في هواوي الشرق الأوسط ديفيد شي.
ومثل الوزارة بتوقيع المذكرة وكيلها للتخطيط والمعلومات الدكتور منصور التركي، ومثل شركة هواوي المدير العام لقطاع الأعمال في المملكة ديفيد تاو.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم هواوي الحلول المقترحة لوزارة النقل في مجالات الأتمتة والبيانات الضخمة والرقمنة، كما ستساهم في تقديم حلول التنقل المشترك والاستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير نظام النقل الذكي وقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
من جانبه بين التركي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حرص منظومة النقل على تبني أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين أداء القطاع في نقل البضائع والركاب وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث إن تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء سيحسن من أداء المنظومة لوجستيا والذي يصب بشكل مباشر برفع ترتيب المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي والتجارة عبر الحدود، وذلك لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
كما أكد أن هذه الاتفاقية ستسهم في المستهدفات المرتبطة بتحسين جودة الحياة في المملكة من خلال بحث تطبيق أحدث أنظمة التنقل الذكي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في منشآت المنظومة من مطارات ومحطات قطارات عن طريق بحث تطبيق أحدث ممارسات الأتمتة وإنترنت الأشياء في عملياتها، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنماط النقل لتحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل إجمالي الوقت المستغرق للرحلات، وهو مما دعى للحرص على أن تكون هذه المذكرة مع شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل هواوي.
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