شكرا لقرائتكم خبر 2262 ممارسا صحيا محصنا يعملون في مراكز اللقاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغ إجمالي عدد الممارسين الصحيين «المحصنين» العاملين في مراكز اللقاحات بمختلف مناطق المملكة 2262 ممارسا صحيا حاليا، من إجمالي الممارسين الصحيين العاملين في المراكز والبالغ عددهم 39,864 ممارسا صحيا، تصدرت محافظة الأحساء قائمة المحصنين من الممارسين الصحيين بنسبة 78% بإجمالي 112 محصنا يعملون في 11 مركزا للقاحات بالمحافظة، بينما لا يزال 32 ممارسا صحيا حصلوا على الجرعة الأولى فقط. وجاءت ثانيا المنطقة الشرقية بنسبة 31% من الممارسين الصحيين المحصنين الذين يعملون في 15 مركزا للقاحات في المنطقة، بينما لا يزال 224 ممارسا صحيا حصلوا على الجرعة الأولى فقط، وجاءت منطقة عسير ثالثا بنسبة 30 % من الممارسين الصحيين المحصنين الذين يعملون في 6 مراكز للقاحات في المنطقة. تطعيم الممارسين الصحيين في مراكز اللقاحات:





2262 ممارسا صحيا محصنا في مراكز اللقاحات



2143 ممارسا صحيا بعيادات تطمن ومراكز الرعاية الأولية الصحية



إجمالي الممارسين الحاصلين على الجرعة الأولى: 13,582



كانت هذه تفاصيل خبر 2262 ممارسا صحيا محصنا يعملون في مراكز اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.