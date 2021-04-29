2262 ممارسا صحيا محصنا يعملون في مراكز اللقاحات

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وجاءت ثانيا المنطقة الشرقية بنسبة 31% من الممارسين الصحيين المحصنين الذين يعملون في 15 مركزا للقاحات في المنطقة، بينما لا يزال 224 ممارسا صحيا حصلوا على الجرعة الأولى فقط، وجاءت منطقة عسير ثالثا بنسبة 30 % من الممارسين الصحيين المحصنين الذين يعملون في 6 مراكز للقاحات في المنطقة.
تطعيم الممارسين الصحيين في مراكز اللقاحات:
- 2262 ممارسا صحيا محصنا في مراكز اللقاحات
- 2143 ممارسا صحيا بعيادات تطمن ومراكز الرعاية الأولية الصحية
- إجمالي الممارسين الحاصلين على الجرعة الأولى: 13,582
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