شكرا لقرائتكم خبر عربات صديقة للبيئة لكبار السن وذوي الاحتياجات بساحات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة تشغيل العربات الكهربائية، لنقل المعتمرين والمصلين من ذوي الإعاقة وكبار السن من محطات النزول المخصصة حتى بداية ساحات المسجد الحرام.

حيث جرى توفير 18 عربة كهربائية صديقة للبيئة ومجهزة بوسائل السلامة، تتسع كل واحدة منها لـ14 راكبا، لنقل المعتمرين ضمن مسارين محددين في منطقة جبل الكعبة ومنطقة أجياد، وإنزالهم عند بداية ساحات المسجد الحرام، ويبلغ طول المسار الأول 600 متر والثاني 350 مترا.

ويعمل المساران على فترتين تمتد من الـ11:30 صباحا حتى الـ11:30 ليلا ابتداء 16 رمضان الحالي وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن عداس، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق مهام ومسؤوليات الهيئة وواجباتها في الدعم والمساندة لتقديم الخدمات للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والتيسير عليهم، وعلى حرص الهيئة على تقديم كل الدعم والتسهيل للفئات المستهدفة في هذه المبادرة من ذوي الإعاقة وكبار السن، فهم فئة غالية على قلوب الجميع، متمنيا للجميع قبول صيامهم وصالح أعمالهم. يشار إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد المسارات التي تقدم فيها الخدمة.

عن العربات الكهربائية الجديدة:

