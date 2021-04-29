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وأوضح مساعد المدير للإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر اللقماني، أنه تتوزع في أرجاء المسجد الحرام وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكم بها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة من الإنارة والتحكم بها وبكثافتها، حيث يحتوي المسجد الحرام على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم بالتوسعة السعودية الثانية، وأكثر من ألف وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة والأسوار الخارجية للمسجد الحرام.
وبين أنه يضيء عدد من وحدات إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد الحرام وأروقته.
وأفاد اللقماني بأن وحدات الإنارة تنشر أضواءها في أرجاء الساحات والمنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد الحرام بقوة 2000 واط لكل وحدة إضاءة، لتضفي لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة، في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد الحرام ومرافقه، وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.
إنارة المسجد الحرام:
- 120 ألف وحدة إنارة
- تضيء أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته بقوة 2000 وات لكل وحدة
- يحتوي المسجد الحرام على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام
- أكثر من 1000 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة والأسوار الخارجية للمسجد الحرام
- تضيء إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد الحرام وأروقته
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