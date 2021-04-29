الصحة: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثة الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1062 حالة مؤكدة وتعافي 867 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9892 منها 1298 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 415,281 حالة، في حين بلغ عدد حالات التعافي 398,454 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 13 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6935 حالة، كما تم إجراء 66,185 فحصا مخبريا.





إجمالي الإصابات: 415,281 حالة



حالات التعافي: 398,454 حالة



إجمالي الوفيات: 6935 حالة



فحص مخبري: 66,185 شخصا



إصابة جديدة: 1062 حالة



شفاء جديدة: 867 حالة



الحالات النشطة: 9892 حالة



حالة حرجة: 1298 حالة



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