السعودية | حركية تنفذ أكثر من 12.300 رحلة نقل لذوي الإعاقة خلال العام الماضي

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نفذّت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية ” خلال العام الماضي 12.367 رحلة نقل لذوي الإعاقة الحركية ، ليصل إجمالي عدد رحلات النقل منذ انطلاقة برنامج النقل بالجمعية إلى 61.455 رحلة نقل .

ويأتي اهتمام جمعية حركية بتوفير وسائل النقل لذوي الإعاقة الحركية مراعاة لحالتهم الصحية، ولعدم توفر وسائل مواصلات مجهزة لنقلهم. حيث وفّرت الجمعية سيارات مجهــــزة ومخصصة ومزودة برافعات “هيدرولوكية” تراعــــي خصوصية واحتياجات ذوي الإعاقة، وذلك لتيسير وصولهم وتنقلاتهم إلى المواقع والمرافق العامة لقضاء شؤونهم .

واشتمل برنامج النقل في حركية على نقل حجاج بيت الله الحرام من ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى نقل مرضى غسيل الكلى ، حيث دشنت حركية مؤخراً مشروع يعني بنقل مرضى الفشل الكلوي ، نظرا لزياراتهم المتكررة للمستشفيات المراكز الصحية، مما يستدعي تأمين وسائل نقل لهم ، كما اشتمل البرنامج على نقل نزلاء المستشفيات والمدن الطبية، و نقل ذوي الإعاقة إلى المحافل والمناسبات والفعاليات التي تنظمها الجمعية .

يذكر أن حركية تسعى لتذليل كافة الصعاب التي تقف أمام تحركات ذوي الإعاقة ، وتهيئة الظروف لهم لممارسة حياتهم الطبيعية دون عقبات أو معوقات، وتحقيق عملية الدمج مع المجتمع، من خلال تقديم البرامج النوعية والتطويرية والتأهيلية لذوي الإعاقة الحركية في المملكة العربية السعودية.. عبر إقامة شراكات فاعلة مع فئات المجتمع الرسمي والتطوعي. وأسفرت برامج الجمعية عن نجاحات متتالية ومتنامية خلال العام الماضي ، في كافة برامجها التي تقدمها للمستفيدين.