شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان وقائد البحرية المصرية يستعرضان التعاون الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وقلّد الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.