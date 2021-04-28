شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يُكرم الفائزات في مسابقة «مرّن قدراتك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم قسم اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية، ١٣ طالبة فزن في مسابقة "مرّن قدراتك" التي أُطلقت على مستوى إدارة التعليم احتفاءً باللغة العربية في يومها العالمي.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.