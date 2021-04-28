شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الفحص» تتوعد المخالفين.. جولات رقابية على مساكن العمال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت لجنة فحص مساكن العمالة الأجنبية بالمنطقة الشرقية، جولات رقابية على مجموعة من مساكن العمال، وفحصها والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعمال والمساكن.

وفحصت اللجنة المساكن، مشددة على العمال، ضرورة وجود تطبيق توكلنا وقياس درجة الحرارة والعمل على مطابقة عدد الغرف بعدد العمال، وتواجد المطهرات في مختلف الأماكن ودورات المياه.

كما شددت على وجود غرف عزل جاهزة لاستقبال أي حالة، مؤكدة تحرير مخالفات في الزيارات التالية حال عدم التزام العمال داخل المسكن بالملاحظات التي تم التنويه إليها.