مسؤولية جزائية تخص الاستخدامات النووية والعقوبة تصل 30 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الاستخدامات النووية والإشعاعية في المملكة تتمتع بسلميتها، وتخضع لأعلى معايير الأمان والسلامة للأنشطة والمرافق.

وأضافت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الاستخدامات النووية والإشعاعية في المملكة تحظى بتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من أي ضرر، محاطة بسياج منيع من الحماية الجزائية حال الإخلال بأي من الاشتراطات والمعايير المقررة لذلك.

مسؤولية جزائية:

وسلطت النيابة الضوء على المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية الإشعاعية، مبينةً 6 محظورات في هذا الشأن.

وشددت على أن التهديد باستخدام مواد نووية أو مواد مشعة للتسبب في الموت أو الأذى البدني الجسيم لأي شخص أو إلحاق الضرر الجسيم بالممتلكات أو البيئة له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.



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