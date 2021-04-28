الملك سلمان يأمر بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم.

تفاصيل الأمر الملكي:

وبين معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين من درجة(قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية خمسة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وترقية ثمانية قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة(قاضي/ج).

وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق – بإذن الله – الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.

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