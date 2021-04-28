الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

استئصال 48 ورمًا ليفيًّا من رحم فتاة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

متابعات الخليج 365 - واس

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في استئصال 48 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة في “العشرينات” من العمر.

عملية كبيرة:

وجاء تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء عملية جراحية، لينهي بعد توفيق الله معناة المريضة من النزف الشديد.

وتُعد هذه العملية من العمليات الكبيرة التي أُجريت للمريضات من السيدات اللاتي يعانين من نفس الأعراض، حيث أسهمت بعد توفيق الله الإمكانات والتجهيزات الكبيرة التي يحظى بها مستشفى قوى الأمن بالرياض، ومن خلال كوادره الطبية المتخصصة في عودة الفتاة لحياتها الطبيعية، وهي بصحة جيدة بعد مراقبة وضعها الصحي وحتى خروجها بكامل الصحة والعافية ولله الحمد.

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