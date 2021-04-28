70 فرقة لتطهير وتعقيم في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - واس

تحظى عملية تطهير و تعقيم المسجد الحرام بعناية فائقة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تحرص على تطهير وتعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر أكثر (4000) عامل وعاملة، يستخدمون يومياً 1200 لتر من المطهرات والمعقمات.

70 فرقة:

ورصدت عدسة “واس” بالعاصمة المقدسة الجهود المبذولة لأعمال التطهير والتعقيم المتواصل عبر (70) فرقة تقوم بالعمل من خلال ورديات تغطي اليوم على مدار (24) ساعة، يستخدم فيها (60) ألف لتر من المطهرات يومياً، صديقة للبيئة, واستخدام أكثر (1200) لتر معطرات، و(470) معدّة، فيما يستخدم (900) لتر معقمات أيدٍ يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، تعبأ في (500) جهاز معقم آلي للأيدي بخاصية الاستشعار ، وتستخدم قرابة (3500) لتراً من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد.



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