تفعيل الدخول إلى نظام نور من خلال بوابة النفاذ الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت وزارة التعليم الدخول إلى نظام نور من خلال بوابة النفاذ الوطني، حيث يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر من خلال البوابة.

نظام نور:

ويتيح النظام متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خطوات التسجيل في نظام نور للمستجدين:

الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نور.

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم.

اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال (رقم الهوية/ الإقامة)- صلة القرابة- تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل: ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

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