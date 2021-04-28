الفريق الرويلي يقلد قائد البحرية المصرية وسام الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قلّد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

استعراض التعاون:

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة اليوم، لقائد القوات البحرية المصرية، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر الاستقبال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



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