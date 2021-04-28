أكاديمي لـ”المواطن”: خصخصة القطاع الصحي تمنع الهدر ويرفع الإنتاجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن خصخصة القطاع الصحي أمر مطبّق عالميًا، وأثبت نجاحه، إذ إن القطاع الصحي في المملكة لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي تمت خصخصتها وحققت نجاحات متواصلة.

وأوضح أن القطاع الصحي من أهم القطاعات الحساسة كونها تلامس كل الطبقات الاجتماعية، وتخصيص هذا القطاع يعد أمرًا جيدًا يدعو للتنافسية بين المستشفيات، وتقديم خدمة نوعية للمرضى، وستكون هناك نوعية من الاستفادة من الخدمات.

تخفيف العبء المالي

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن تحول القطاع الصحي للقطاع الخاص يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية، وبهذا تكون المملكة قد عززت من خطوات تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد بنقل القطاع الصحي إلى مرحلة جديدة من خلال تحويل المرافق الصحية إلى شركات تشبه شركات القطاع الخاص مما سيخفض من العبء على موازنة الدولة وسيسهم في تطوير الخدمات الصحية وتكون الخدمات الصحية متوفرة بشكل كامل لكل مواطن مما يحسن من المستوى الصحي للمواطنين.

أهمية خصخصة القطاع الصحي

وخلص البروفيسور باعجاجة إلى القول: إن التحول الصحي للقطاع الخاص يعمل على نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز من صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، فكل هذه النقلة في القطاع الصحي من الأهداف الأساسية لرؤية المملكة 2030 والمتعلقة بتغيير أساليب إدارة القطاعات الاستراتيجية للدولة.

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