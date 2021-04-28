طريقة ورابط الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي رمضان 1442هـ

الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي رمضان 1442هـ، تعتبر أكثر الأمور التي يبحث عنها السعوديون خلال شهر رمضان المبارك، والتي اعتاد مواطنوا المملكة العربية السعودية تلقي المعونة المالية في هذا الشهر من كل عام بأمر سامي من العامل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذه المكرمة الملكية كما جرت عليه العادة في كل عام يتم صرفها وإيداعها في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي في النصف من شهر رمضان، وبالفعل بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإيداع المكرمة الملكية في الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، اعتبارًا من يوم 12 من شهر رمضان.

الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي رمضان 1442هـ

ويجدر الذكر أنه بلغت قيمة المكرمة الملكية لهذا العام 1000 ريال سعودي لرب الأسرة، و500 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عددًا من الشروط لاستحقاق مكرمة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتشمل التالي:

قد يهمك:

أن يكون المواطن يتمتع بالجنسية السعودية.

أن يكون دخل المواطن أقل من 3 آلاف ريال.

أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل موعد الصرف.

أن لا يكون للمستفيد أي ممتلكات عقارية أو سجل تجاري.

رابط وطريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي رمضان 1442هـ

للاستعلام عن إيداع مكرمة الملك سلمان يمكن اتباع الخطوات التالية: