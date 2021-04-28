شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم الصيام عن الميت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، اليوم الاثنين، حكم الصيام عن شخص ميت.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، وفقًا لمقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن العلماء، أنه يجوز لولي الميت أن يصوم عنه الأيام التي أفطر فيها الأخير في حالة إذا كان الميت أفطر بسبب مرض وبعد تعافيه من المرض لم يصوم الأيام التي أفطر فيها ثم مات.

وأضاف أنه في حال كان الميت أفطر بسبب مرض وتوفي على إثر هذا المرض دون قضاء الأيام التي فطر فيها فلا يجوز لوليه أن يصوم عنه هذه الأيام.