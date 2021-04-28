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الحقيل يوضح أهداف جدول مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والعامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على صدور موافقة مجلس الوزراء على جدول مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.

وذكر أن جدول مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة والتي تهدف لمعالجة تحديات الازدحام المروري في المدن لرفع جودة الحياة فيها وتحسين المشهد الحضري.

وقد الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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