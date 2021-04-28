شكرا لمتابعة خبر عن توقيع اتفاقية شراكة لافتتاح أول مدرسة دولية في مدينة الرياض هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن توقيع شراكة مع مدرسة كينجز كولدج الرياض ذات التصنيف العالمي الرائد، وذلك لافتتاح أول مدرسة دولية في مدينة الرياض هذا العام.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجية متكاملة يحتل قطاع التعليم فيها مكانة متقدمة بهدف تطوير القطاع وتعزيز جودة التعليم في المدينة.

ونوهت بأنها أطلقت برنامجًا لجذب المدارس الدولية بالتزامن مع برنامج جذب المقرات الإقليمية. حيث تم وضع منهجية لجذب مشغلي المدارس الدولية بناءً على معايير محددة.