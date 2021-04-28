شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في القاهرة في عطلة رسمية بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، مساء اليوم، أنها ستكون في عطلة رسمية بدءً من يوم غد، الخميس.

وذكرت أنها ستكون في عطلة رسمية من يوم غد وحتى يوم الأثنين المقبل لتعود للعمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن قرارها جاء بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية باعتماد يوم غد عطلة تحرير سيناء، ويوم السبت الموافق ا مايو عطلة يوم العمال، ويوم الاثنين الموافق 3 مايو عطلة شم النسيم.