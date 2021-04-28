شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي يحذر مجددا من الفوركس ويوضح مخاطره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر البنك المركزي مجددا من مخاطر الاستثمار في "الفوركس" والتسويق للعملات الرقمية " البيتكوين " التي تعتبر وهم وخسارة للأموال.

وأكد البنك المركزي، على ضرورة تجاهل الإعلانات المشبوهة التي تروج للاستثمار في الفوركس غير المرخص، كما حذر محللون اقتصاديون، من الوقوع ضحايا للشركات الأجنبية الخارجية التي تدعو للاستثمار في الفوركس عبر نشر الإعلانات الترويجية في الشبكة العنكبوتية، والتي تزعم تحقيق مكاسب خيالية عبر الاستثمار بمبالغ زهيدة.

وفي وقت سابق، نصح المحللون بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل، أو التداول في شركات الفوركس، عبر المتاجرة في العملات الأجنبية، لافتين إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج فيها عن فرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع.