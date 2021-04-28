“السد” يختتم استعداداته لـ “النصر”.. ويشكر “الشباب” (صور)

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اختتم فريق السد القطري، مساء اليوم (الأربعاء) استعداداته لمباراته المقبلة أمام نظيره النصر بدوري أبطال آسيا.
ونشر نادي السد، عبر حسابه بموقع تويتر، صورًا لمسؤوليه ومسؤولي نادي الشباب، مُذيلاً إياها بتعليق:”شكرًا من القلب لكل منتسبي نادي الشباب السعودي”.
ويلتقي نادي السد، مساء يوم غد (الخميس) نظيره النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
Source akhbaar24
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