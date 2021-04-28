كبار قادة القوات المسلحة: جنودنا البواسل يسطرون ملاحم بطولية على حدود الوطن – أخبار السعودية

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أكد كبار قادة القوات المسلحة أن جنودنا البواسل المرابطون في ميدان الشرف والعزة يسطرون ملاحم بطولية وسط معنويات عالية ومرتفعة لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود المملكة، ويبذلون أرواحهم لحماية الدين والوطن والدفاع عن أراضيه ومقدراته والحفاظ على سلامة مواطنيه، ورفعوا التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وإلى أبناء الوطن الغالي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87.

وأعرب القادة عن مشاعر الفرح والسعادة بهذه المناسبة، لافتين إلى اعتزازهم وفخرهم أن يعيش الوطن فرحة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ورجال القوات المسلحة يقفون بكل بسالة وتفان، على حدود الوطن مدافعين عن الدين، وحامين ثرى الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو محاولة الاقتراب من حدوده، وحاملين راية التوحيد خفاقة على حدود الوطن.

وأثنوا على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالمواطن، مبرزين ما تحقق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – من نهضة تنموية واستمرار لعجلة التنمية بمختلف مناطق البلاد، مبرزين بجلاء جهود الملك المفدى – رعاه الله – في دحر المعتدين على حدود الوطن الجنوبية ومواجهة الميليشيات الحوثية والحفاظ على أمن الوطن، ونصرة الأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضد الميليشيات الحوثية، والمنقلبين على الشرعية .