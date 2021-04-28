كبار قادة القوات المسلحة: جنودنا البواسل يسطرون ملاحم بطولية على حدود الوطن – أخبار السعودية

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وأعرب القادة عن مشاعر الفرح والسعادة بهذه المناسبة، لافتين إلى اعتزازهم وفخرهم أن يعيش الوطن فرحة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ورجال القوات المسلحة يقفون بكل بسالة وتفان، على حدود الوطن مدافعين عن الدين، وحامين ثرى الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو محاولة الاقتراب من حدوده، وحاملين راية التوحيد خفاقة على حدود الوطن.
وأثنوا على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالمواطن، مبرزين ما تحقق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – من نهضة تنموية واستمرار لعجلة التنمية بمختلف مناطق البلاد، مبرزين بجلاء جهود الملك المفدى – رعاه الله – في دحر المعتدين على حدود الوطن الجنوبية ومواجهة الميليشيات الحوثية والحفاظ على أمن الوطن، ونصرة الأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضد الميليشيات الحوثية، والمنقلبين على الشرعية .
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