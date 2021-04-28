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نفذت فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان الجاري (7489) جولة ميدانية على المنشآت التجارية، شملت المجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى خلال الجولات الرقابية مخالفة (435) منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، فيما تواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق البرتوكولات الوقائية، ومنع دخول غير الملتزمين بالكمامات الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق (توكلنا)، وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر فروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية تنفذ (7489) جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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