أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس أكاديمية مهد الرياضية

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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة مدير عام معهد إعداد القادة ورئيس أكاديمية مهد بوزارة الرياضة، عبدالله بن فيصل حماد.

وأكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ضرورة التدريب والتطوير لتمكين الشباب وتطويرهم، مشيداً بالدور الذي يقوم به المعهد لتطوير الجانب الرياضي ورفع كفاءة الرياضيين.

وقدم عبدالله حماد شكره لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته، مشيراً أن المعهد وأكاديمية مهد الرياضية يهدفان إلى تطوير وصقل المواهب الرياضية لصناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة ويساهم في خدمة القطاعات الرياضية.

Source akhbaar24

