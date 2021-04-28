من الألماس والياقوت.. أفضل وأغلى ساعات اليد الفاخرة لعام 2021

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استعرضت شيكة بلومبيرغ الإخبارية، اليوم (الأربعاء)، قائمة بساعات اليد الفاخرة التي عُرضت مؤخراً في معرض “واتشز آند ووندرز” بجنيف، والتي تتراوح أسعارها ما بين 5 آلاف و1.8 مليون دولار.

وتضمّنت القائمة الإصدارات الجديدة من ساعة “باتيك فيليب” بمادة الميناء الخضراء أو الألماس أو بالكونوغراف الذهبي الوردي، ويبلغ سعرها 34.9 ألف دولار، إلى جانب ساعة “بانيراي صب ميرسيبل” الإيطالية المصنوعة من التيتانيوم والكريستال المعاد تدويره ويبلغ سعرها 71.8 ألف دولار.

كما تضم الساعة السويسرية الفاخرة “فاشيرون كونستانتين أرميلاريا توربيون بلانيتاري” ذات الإمكانات الهائلة والمزودة بتوربيون مزدوج المحاور، ولم يتم الإعلان عن سعرها بعد، إضافةً إلى الساعة الإيطالية “بولغاري أوكتو فينيسيمو كالندر البلاتيني” وتُعد أنحف ساعة يد في العالم، ويبلغ سعرها 89 ألف دولار للمصنوعة من البلاتين و59 ألف دولار للتيتانيوم.

وشملت القائمة الساعة السويسرية الفاخرة جداً “هوبلو بيغ بانغ إنتغرال توربيون” والمصنوعة بالكامل من الياقوت النقي، ويصل سعرها إلى 422 ألف دولار، فيما عرضت الرئيس الشريك لدار “شوبارد” للمجوهرات، كارولين شوفوليه، الإصدار الجديد من ساعتها الفاخرة المرصعة بالياقوت الوردي المقطوع أو الأزرق أو الألماس، والتي يتم تحديد سعرها حسب الطلب.

Source akhbaar24

