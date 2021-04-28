سلمان بن عقاب: رؤية ولي العهد ستحقق قفزات غير مسبوقة للمملكة

لم يكن لقاء صاحب السمو الملكي ‎الأمير ‎محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مرور 5 أعوام على رؤية 2030 حديثًا عابرًا، وإنما حديث الطموح والتطور، والسعي للوصول بالوطن والشعب إلى الرقي والقمة.

حاولت أن أحصر أبرز ما تطرق إليه ولي العهد لكني وجدت نفسي عاجزًا فكل كلمة وحرف تعبر عن معاني عظيمة تهم الوطن والمواطن.

جاء الحديث الاستثنائي شاملًا حاملًا جوانب متعددة، أبرزها أن المملكة العربية السعودية متمسكة بدستورها المستمد من القرآن الكريم، مبينًا ما يكنه ولي العهد للمواطن الذي هو محور اهتمامه، وهو يؤكد أن أعظم ما تملكة ‎المملكة للنجاح هو (المواطن السعودي).

تطرق ولي العهد عن أهدافه الرئيسية، ومن بينها زيادة دخل المواطن السعودي، وهو ما يؤكد أنه يحمل هم المواطن، وحرصه على أن يعيش حياة كريمة.

كما أوضح سموه أن كل الأرقام التي كان يعتقد أنها غير قابلة للتحقيق كسرناها في 2020 وسوف تكسر الكثير من الأرقام في 2025؛ ما يعني أن المملكة ستحقق نجاحًا وتقدمًا أكبر في 2030.

وعن التعليم أكد أن المملكة تهدف لأن يكون لديها 3 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، لافتًا إلى أن التعليم في المملكة يحظى باهتمام وتطوير في الوقت الحالي.



ويؤكد حديث ولي العهد أننا في المملكة ننعم بالأمن والأمان رغم ما يحيط بنا من حروب وصراعات لم تثنِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من السير ببلادنا نحو القمة بخطوات ثابتة في مختلف المجالات، والشواهد ولله الحمد كثيرة، والإشادات العالمية لا تعد ولا تحصى.

ختامًا ما زلنا في بداية رؤية 2030 ولم يمضِ على انطلاقتها سوى خمسة أعوام، لكن ما تحقق خلالها من تنمية ونجاحات نوعية يجعلنا نفتخر ونفاخر بها، بعد أن حققت الأهداف العظيمة من خلال خطوات جبارة وثابتة تجعلنا مطمئنين أن المملكة وخلال المرحلة القادمة ستحقق قفزات غير مسبوقة تنمي الوطن، وتحقق الرفاه للمواطن، وان المملكة بعد تحقيق 2030 ستنظر في رؤية جديدة لعام 2040، وأن الهوية السعودية قوية وتتطور بالانفتاح على العالم.

سلمان بن عقاب بن مشعان