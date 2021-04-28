الإطاحة بقائد مركبة في الباحة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة في محافظة قلوة بالباحة، وثق مخالفته وهو يقود السيارة بسرعة عالية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «المرور السعودي»، أن مرور الباحة ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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