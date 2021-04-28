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أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

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الرياض - محمد عبدالله - وجه بضرورة رصد جميع المخالفات

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض, أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة في أخذ لقاح فيروس .

وقال أمير الرياض، بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حث منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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