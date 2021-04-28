«الدفاع المدني» يحدد احتياطات السلامة الواجب توفرها في المنزل

حدد الدفاع المدني السعودي التجهيزات واحتياطات السلامة المنزلية الواجب توافرها في المنزل من أجل الوقاية من الحرائق وتسرب الغاز.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يجب تجهيز خطة لإخلاء المنزل وتوفر جهاز إنذار للحريق، وبطانية الحريق.

وأشارت إلى أنه يجب توافر إنارة احتياطية، وجهاز كشف تسريب الغاز وشنطة إسعافات أولية من أجل احتياطات السلامة المنزلية، وفقًا للدفاع المدني السعودي.

وكان الدفاع المدني السعودي أوضح أنه إذا شممت رائحة غاز في المنزل يجب إخلاء المكان من جميع الأشخاص، وإغلاق القاطع الكهربائي الرئيسي من الخارج.

وعدم فتح أو إغلاق مفاتيح الكهرباء أو مراوح الشفط، وإغلاق صمام الغاز بإحكام ثم قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وفقا للدفاع المدني السعودي.

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