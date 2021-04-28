الأرصاد عن «طقس الخميس»: أمطار غزيرة وزخات برد على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع المركز، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غد الخميس، على معظم المناطق بالدرجة المئوية: