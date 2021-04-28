«صحفيي مكة» تنظم الإفطار الرمضاني السنوي من أعلى إطلالة على أطهر البقاع

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة من أعلى ارتفاع وإطلالة على أطهر بقاع الأرض والمعمورة، حفل الإفطار الرمضاني السنوي، وفق الإجراءات الاحترازية، وبحضور عدد من القيادات الإعلامية من أعضاء الفرع بمكة.

وثمّن مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي حضور وتفاعل عدد من الإعلاميين مع برامج وفعاليات الفرع.

وقال الإحيوي، إن هذه المناسبة تأتي ضمن فعاليات وبرامج فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة خالد بن حمد المالك وأهداف الفرع بصفة خاصة.