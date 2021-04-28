هل يؤثر لقاح كورونا على الرضاعة الطبيعية؟.. «الصحة» تجيب

أوضحت وزارة الصحة مدى تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على الرضاعة الطبيعية.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر «تويتر»: «هل يمكن للمرضعة احذ اللقاح؟».

وكانت وزارة الصحة، أوضحت أن هناك فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وهم: من يعانون حساسية شديدة تتطلب أخذ حقنة الإبينفرين، والحامل، و من تخطط للإنجاب خلال الشهرين المقبلين، ومن أصيب بفيروس كورونا خلال ٩٠ يومًا قبل أخذ اللقاح.

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