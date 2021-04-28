تطبيق جمعية إكرام لحفظ الطعام.. آلية عمله وأهدافه

دشن وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني تطبيق جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بحضور مدير الجمعية أحمد المطرفي.

واستمع الدكتور القحطاني إلى شرح عن أهداف التطبيق الذي ‏‎يوفر عددا من الخدمات كطلب حفظ نعمة أو طلب استفادة من الجمعية.

ويطلب التطبيق تحديد موقع المستفيد من خلال خدمة تحديد الموقع، كما يتيح التطبيق التعرف على قائمة الطلبات التي سجلها المستفيد وتتبع حالتها، إضافة الى إمكانية التواصل مع الجمعية بشكل من مباشر، أو طلب الدعم الفوري، ويهدف التطبيق إلى القضاء على ظاهرة إهدار الطعام، عن طريق الاستفادة من فائض الطعام السليم من الفنادق أو المطاعم أو قاعات الأفراح أو المناسبات العائلية ونحوها، وفرزه وتوصيله مجانًا للمحتاجين عن طريق الجمعية، كما يسهم في الحفاظ على البيئة عبر تقليل الطعام المهدر.