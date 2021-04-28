بينما سيقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء السبت القادم في فندق «الريتز كارلتون» بالرياض.
بهذه المناسبة، نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، بالرعاية الكريمة لخادم الحرمين لهذه المسابقة القرآنية المحلية التي تجمع كل عام نخبة من الشباب والفتيات، وصفوة الحفظة من مختلف مناطق المملكة، ليتنافسوا في إتقان القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته، هي رؤية ومنهج قادة هذه البلاد منذ نشأتها إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالإنجازات والعطاء. وعد «آل الشيخ» الجائزة ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة لبلادنا، فالمملكة دستورها القرآن، حبل الله المتين وصراطه المستقيم، مؤكدا أن المسابقة جاءت لتؤصل معاني كتاب الله في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليعيشوا مع القرآن ويكون لهم قائدا ومنهجا ودستورا في شؤون حياتهم.
وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجهود الكبيرة التي تُبذلها القيادة في العناية بالقرآن الكريم محليا ودوليا، حفظا وتعليما ونشرا وطباعة، منوها بما تميزت به الدورة الحالية للمسابقة من حسن التنظيم والإتقان على الرغم من «جائحة كورونا»، ونوعية المتسابقين والمتسابقات الذين قدموا نموذجا متميزا يتماشى مع قيمة هذه الجائزة الكبيرة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وسائلا الله - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خير على دعمهما السخي كل ما يخدم القرآن الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن الملك.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.