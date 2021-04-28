السعودية اليوم / وزارة النقل تحصل على المركز الثاني على مستوى المملكة في ملف الارتباط الوظيفي المستدام



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

حصلت وزارة النقل على المركز الثاني على مستوى الوزارات في المملكة، وذلك في ملف الارتباط المستدام خلال العام الماضي 2020م، حيث وصلت إلى نسبة 83% من مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي المعد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

ويتمثل أبرز محاور الارتباط الوظيفي الذي تعتمد عليه وزارة النقل في 76% من القيادة والتوجيه، و86% من بيئة العمل/ عبء العمل، و85% من خدمات المستفيدين.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الارتباط المستدام المحققة في العام الماضي 2019م كانت تشكل نسبتها 77%.

وتسعى وزارة النقل إلى تطوير مفهوم منظور التكاملية بين جميع قطاعات المنظومة، بما فيها موظفيها الذين يعدون هم عماد تقدمها في سبيل ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي يربط القارات الدولية الثلاث بما يوازي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية وفق رؤية المملكة 2030.

وتحرص الوزارة على توفير جميع السبل التي تسهم بتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة لمنسوبيها كافة، بما فيها إعداد البرامج والخطط التطويرية التي تسهم في رفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية موظفيها، ما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين كافة وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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