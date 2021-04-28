السعودية اليوم / الفلبين تمدد الإغلاق في العاصمة وأقاليم مجاورة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا



مانيلا 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م واس

مددت الفلبين الإغلاق لمدة شهر في منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة لمدة أسبوعين آخرين في الوقت الذي بلغ العدد الإجمالي لحالات مرض كوفيد 19- أكثر من مليون حالة.

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في خطابه الأسبوعي المتلفز أن القيود المفروضة في مانيلا الكبرى وأقاليم بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت ستظل سارية المفعول حتى 14 مايو.

وأضاف دوتيرتي أن الإغلاق في إقليمي كيرينو وأبرا الشماليين ومدينة سانتياجو في إقليم كاجايان فالي سيظل ساري المفعول طوال شهر مايو.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية 6895 إصابة إضافية بمرض كوفيد 19 اليوم ،ما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى مليون و 204 آلاف و 95 حالة. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 115 إلى 17031.

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