السعودية اليوم / لبنان يعلن الحجر أربعة أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرزايل



بيروت 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو لغاية الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.

فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "

// انتهى //

21:46ت م

0221



بيروت 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو لغاية الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس " كورونا " بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البريّة والبحريّة، ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدّة 14 يوماً على الأقل.// انتهى //21:46ت م0221

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