السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة في أخذ لقاح فيروس

وقال سموه بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حثّ منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

// انتهى //

21:37ت م

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الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة في أخذ لقاح فيروس كورونا وقال سموه بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حثّ منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.// انتهى //21:37ت م0218

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