السعودية اليوم / مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه العاشر للعام الجامعي 1442هـ



أبها 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

ترأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم ، الاجتماع العاشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، الذي عقد بتقنية الاتصال عن بعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، من أبرزها الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث (31) من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين (8) من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموافقة على منح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ (24) من طلاب وطالبات الدراسات العليا، وكذلك إقرار شروط وأعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ.

وأضاف "أن المجلس أوصى بالموافقة على إقرار خطة عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1443هـ، وإقرار اللائحة التنظيمية للأندية الطلابية بجامعة الملك خالد، وإقرار اللائحة التنظيمية للمجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة، وكذلك إقرار اللائحة التنظيمية للمجلس الاستشاري الطلابي.

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21:19ت م

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