السعودية اليوم / لبنان تسجل 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1478 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 455115، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7224، إثر تسجيل 27 وفاة.

// انتهى //

21:11ت م

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بيروت 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1478 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 524241 إصابة.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 455115، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7224، إثر تسجيل 27 وفاة.// انتهى //21:11ت م0213

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