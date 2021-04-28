السعودية اليوم / الجزائر تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 236 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم بتسجيل 9 حالات وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3234, فيما تماثل للشفاء 147 مريضا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 84745.

// انتهى //

21:01ت م

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الجزائر 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 121580.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم بتسجيل 9 حالات وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3234, فيما تماثل للشفاء 147 مريضا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 84745.// انتهى //21:01ت م0211

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