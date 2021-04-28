شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، قبل قليل، الإغلاق المؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وفعَّلت أمانة العاصمة المقدسة خطة الطوارئ؛ للتعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف أن مكة المكرمة شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت 70 ملم واستمرت لمدة "ساعتين" متواصلة مصحوبة بزخاتٍ من البرد بحسب المركز الوطني للأرصاد، لافتاً إلى أن الأمانة كانت على أُهبة الاستعداد منذُ ورود التنبيهات وقامت بتنظيف المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار.