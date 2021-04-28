السودان وبريطانيا يبحثان تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، والمبعوث البريطاني للقرن الأفريقي، جوليان رايلي، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المهدي مع رايلي في مكتبها في الخرطوم، اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: "تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والمملكة المتحدة في مختلف المجالات خاصة الاستثمار وترتيب الحوار الإستراتيجي بين البلدين الصديقين المقرر عقده في يونيو "حزيران" المقبل بالخرطوم".

واستعرضت المهدي جهود السودان بصفته رئيساً للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد" في حفظ الأمن والاستقرار في دول الجوار والإقليم، ودعوته لاجتماع وزاري لدول المنظمة لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال وتشاد وأفريقيا الوسطى.

كما أوضحت الوزيرة السودانية للمبعوث البريطاني "موقف السودان من تطورات مفاوضات سد النهضة في ظل التعنت من الجانب الإثيوبي"، وفق بيان للخارجية السودانية.

من جانبه، جدد رايلي التزام المملكة المتحدة بدعم حكومة السودان لتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيه" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.