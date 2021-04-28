خلال حفل الـ100يوم.. بايدن يزور جيمي كارتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خلال تواجدهما في جورجيا.

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وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981، وزوجته روزالين غدا الخميس.



وسيزور بايدن الرئيس التاسع والثلاثين، وهو ديمقراطي أيضا، في منزله في بلدة بلينز الصغيرة التي يقيم فيها منذ مغادرته واشنطن.

ولم يحضر جيمي كارتر، 96 عاما، وزوجته روزالين، 93 عاما، حفل تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير الماضي في واشنطن بسبب قيود فيروس كورونا. لكن الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما حضروا حفل التنصيب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن المشاركة مسيرة في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، الأسبوع المقبل للاحتفال بأول 100 يوم له في منصبه.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيقود مسيرة بالسيارات في مدينة مترو أتلانتا لتسليط الضوء على سياسات إدارته منذ أن أدى اليمين الدستورية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن بايدن فاز بأصوات ولاية جورجيا بأقل من 12 صوتاً في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصبح أول مرشح ديمقراطي رئاسي يفوز بأصوات الولاية منذ عام 1992.

وزار بايدن جورجيا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية، ومرتين خلال جولة الإعادة في يناير/ كانون الثاني لمقابلة المرشحين لمجلس الشيوخ آنذاك جون أوسوف ورافائيل وارنوك، اللذين وعدا بالتصويت لخطته القوية للإغاثة الاقتصادية ودعم أجندته في الكونجرس.

وسمحت انتصارات أوسوف ووارنوك على الجمهوريين، كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، بتحويل السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين، كما سمحت لبايدن والكونجرس الذي يخضع أيضا لسيطرة الديمقراطيين، باتباع سياسات أكثر توسعية.