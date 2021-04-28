الأحمري لـ”المواطن”: حديث محمد بن سلمان يلخص الواقع ويحكي كيف كنا وأين أصبحنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نوّه المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري، باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) وما حمل من رسائل مهمة مفادها أن الوطن والمواطن في عيون القيادة ومحل عنايتهم.

وبين لـ”متابعات الخليج 365“، أن لقاء ولي العهد أمس كان استثنائيًا لقائد فذ وملهم، فالحديث يلخص الواقع ويحكي كيف كنا وأين أصبحنا، فيما حققته رؤية المملكة 2030 بعد خمس سنوات من إطلاقها”.

خارطة طريق للمستقبل

وأضاف، منذ (٥) أعوام مضت وضعت رؤية 2030 خارطة الطريق لمستقبل المملكة، وعملت خلالها على تحقيق تطلعات المواطنين وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة، إذ نستشعر على أرض الواقع العديد من البرامج والإصلاحات والمشاريع التي تهتم بصناعة واقع مختلف ومستقبل أفضل للسعوديين، كما أن الإنجازات التي تحققت بفضل الله هي غيث من فيض مما سوف تبشرنا به الأيام والسنوات القادمة إن شاء الله.

رغم تأثيرات كورونا

واستدرك: “بلادنا تمر بمراحل تطويرية هامة؛ وذلك على الرغم من تأثيرات تداعيات وباء كورونا، وقد لمسنا نتائج إيجابية هامة في العديد من المجالات مثل مكافحة الفساد وإجراءات تمكين المرأة السعودية وإيجاد مجالات عمل جديدة لعمل الشباب والسياحة والاستثمارات في المناطق الجديدة، وغير ذلك من المجالات التي تستثمر إمكانيات وقدرات المملكة والمواطن السعودي مع التمسك بعقيدتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا”.

سواعد أبناء الوطن

وخلص الأحمري إلى القول: “إن ما توصلت إليه السعودية من تطور وازدهار يشهد عليه الجميع ولا ينكره إلا جاحد، وبإذن الله وبسواعد أبناء الوطن الغالي ستمضي المملكة إلى الأمام قدمًا، وتواجه كل التحديات بعزيمة وقوة”.



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