ضبط 10 مقيمين باعوا مواد تنظيف مقلدة في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - جدة

‏أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال المالي وتعقب مرتكبيها، عن تمكن شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 10 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنغالية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين وبيعها في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.

إحالة إلى النيابة:

وبحسب سناب الداخلية، عثر بحوزتهم على أربعة آلاف و968 عبوة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.



شارك الخبر