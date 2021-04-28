رئيس جامعة القصيم: رؤية 2030 قادت لتحقيق التحول النموذجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع رئيس جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030.

وقال الداود: إن ما تعيشه المملكة من تقدم ونجاح ما هو إلا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة من أجل أن تكون السعودية أولًا، لافتًا إلى أن شرط الوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتحقق إلا وفق منظومة تخطيطية وتنفيذية على درجة عالية من الوضوح والمتابعة.

وأضاف: ولعل ما تحقق من إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرًا قويًا بأن النجاح لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء عبر تخطيط استراتيجي يتسم بالنضج اختصر الوقت، وساعد على تحقيق التحول النموذجي الذي ينعم به كل من يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي. أسهم في ذلك أبناء وبنات المملكة الذين تميزوا بوعي كبير يدل على أن الاستثمار في العقول هو الطريق الأمثل للرقي والتقدم.

وأضاف: لقد ارتسمت معالم التحول الاستراتيجي لأداء القطاعات كافة بعد خمس سنوات من عمر الرؤية، فأصبحت المملكة تواكب أحدث التوجهات العالمية في الأداء والنتائج وليس أدل على ذلك من القدرة العالية والثبات المميز والنجاح المشهود الذي تعاملت به أجهزة الدولة مع المتغيرات الصعبة التي يمر بها عالم اليوم.

الاهتمام بقطاع التعليم

وأشار إلى أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات المهمة التي حظيت بالدعم والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن السنوات الخمس الماضية قد أكسبت قطاع التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص العديد من المزايا التنافسية التي أكدت على أهمية المرونة في التعامل مع المتغيرات، وتجويد التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وزيادة الإسهام في خدمة المجتمع. كما أكدت على إعادة الهيكلة بما يتواءم مع المتطلبات النموذجية للتعليم الجامعي التي تعطي الجامعات السعودية ميزة تنافسية مع أرقى الجامعات على مستوى العالم.

مواصلة الإصلاحات وتنفيذ برامج تحقيق الرؤي

وعطفًا على ما تحقق من مؤشرات وإنجازات، وإسهامًا في دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ برامج تحقيق الرؤية، فإن الجامعة – بالإضافة إلى ما بذلته في السابق – تقوم بتفعيل كافة مقدراتها البشرية والمادية والمعنوية لمواصلة تحقيق الرؤية وتنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التي تستشرف مستقبلًا مشرقًا لوطن عظيم، وسيقوم بهذا كل من ينتمي إلى هذا الصرح التعليمي العريق.

وأردف معاليه، أن كافة المكتسبات ما كانت لتتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم الدعم الكبير الذي يحظى به الجميع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث يبذلان كل ما في وسعهما ليبقى وطننا المملكة العربية السعودية أولًا. حفظ الله هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وشعبه الوفي وجعله عامرًا بالتقدم والنجاح والازدهار.

شارك الخبر