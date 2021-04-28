عبدالله بن زايد يشيد بجهود السعودية ودورها في استقرار المنطقة

محمد الفلاح - الأربعاء 28 أبريل 2021

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأربعاء، بجهود السعودية ودورها في استقرار المنطقة.



وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، تستشرف المستقبل وتعزز مكانتها بطموحاتها الكبيرة بين الدول المتقدمة، في كافة المجالات، مشيدا بجهود المملكة الدؤوبة ودورها الرئيسي في ازدهار واستقرار المنطقة.

وأشاد بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها ولي عهد المملكة في مقابلة تلفزيونية استعرض خلالها أهم إنجازات رؤية السعودية 2030، مؤكدا أنها رؤية طموحة وخريطة طريق تجاه النمو والازدهار.

وعبر عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات السعودية الإماراتية، والتي تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات بين الأشقاء العرب، مؤكدا أنها ليست فقط علاقات استراتيجية وتاريخية، بل هي استثنائية تعززها روابط الدم والمصير المشترك.

وثمن تأكيد الأمير محمد بن سلمان على حرص سياسة المملكة الخارجية على تعزيز تحالفاتها مع جميع شركائها في العالم، بما يحقق الازدهار لكافة دول المنطقة والعالم، وعلى حرص المملكة على مبدأ السيادة ضمن إطار نظام دولي ميثاقي، مشيرا إلى أن نجاح وازدهار واستقرار السعودية هو في صالح دولة الإمارات والمنطقة.

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كذلك على مفهوم الاعتدال الذي أكده ولي العهد السعودي، ومواجهة التطرف الفكري في المنطقة أيا كانت طبيعته.

ووجه التهنئة إلى قيادة المملكة وحكومتها وشعبها بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية 2030، مبيناً أن الرؤية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد جسدت مسيرة وطنية وعملًا دؤوبًا للتطوير والتقدم في كافة نواحي الحياة لاسيما في الجانب الاقتصادي حيث شهدت المملكة تحقيق إنجازات عديدة تنعكس بالتأكيد على تقدم المنطقة بأكملها، متمنيا أن تحقق المملكة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.